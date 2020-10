Collaboratori sportivi, nuova indennità di 800 euro erogata automaticamente (Di giovedì 29 ottobre 2020) Bonus Collaboratori sportivi 800 euro – «Abbiamo approvato un decreto con misure in favore del mondo dello sport che sarà immediatamente esecutivo» ha detto lo scorso martedì il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora Le misure in materia di sport inserite nel decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 … L'articolo Collaboratori sportivi, nuova indennità di 800 euro erogata automaticamente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Bonus800– «Abbiamo approvato un decreto con misure in favore del mondo dello sport che sarà immediatamente esecutivo» ha detto lo scorso martedì il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora Le misure in materia di sport inserite nel decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 … L'articoloindennità di 800è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Collaboratori sportivi, nuova indennità di 800 euro erogata automaticamente: Bonus collaborato… - CGILParma : RT @NIdiLCGIL: ??#SPORT FeLSA Cisl, NIdiL Cgil e UILTemp chiedono un incontro al Ministero dello Sport: “misure urgenti per i collaboratori… - UispNazionale : SPORT E SALUTE: AGGIORNAMENTO DECRETO RISTORO PER I COLLABORATORI SPORTIVI Scarica la nota sulla Piattaforma 'Servi… - tdorati : RT @TizianoPesce: Aggiornamento Decreto Ristoro per i Collaboratori Sportivi - FisascatRoma2 : RT @FelsaCisl: ???????????#Sport, coniugare #sicurezza e #lavoro si può e si deve fare?? ??FeLSACISL, @NIdiLCGIL e @UilTemp chiedono incontro… -