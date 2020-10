CNH Industrial | acquisisce quota minoritaria di Zasso Group AG

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – CNHha annunciato di aver completato l’acquisizione di unainAG, specialista globale in soluzioni per la gestione di piante infestanti e invasive senza l’ausilio di prodotti fitosanitari e con l’impiego di energia elettrica. Con questa transazione, CNHrafforza ulteriormente il portafoglio di prodotti di AGXTEND, piattaforma dell’Azienda per l’accelerazione delle startup tecnologiche, e ribadisce il proprio impegno a fornire agli agricoltori di tutto il mondo un facile accesso alle ultime tecnologie innovative. Inoltre, questa partecipazione azionaria rafforzerà ulteriormente le sinergie per facilitare il lancio di nuovi e rivoluzionari prodotti. Le innovative soluzioni ...

lisandeeer : RT @dariodivico: Industria e agricoltura/ CNH Industrial ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di una quota minoritaria in Z… - dariodivico : Industria e agricoltura/ CNH Industrial ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di una quota minoritar… - trasportareoggi : Silvio Faggi (Segretario FIAP) Gianluigi Mason (Direttore Logistica italia Barilla) Massimo Santori (Responsabile R… - CentralChartsIT : $CNHI #CNHINDUSTRIAL - Giornaliero: La tendenza di fondo rialzista si è esaurita o manca di vigore? Il breve termin… - Romia_IA : $CNHI #CNHINDUSTRIAL - Giornaliero: La tendenza di fondo rialzista si è esaurita o manca di vigore? Il breve termin… -

Ultime Notizie dalla rete : CNH Industrial

Borsa Italiana

(Teleborsa) - CNH Industrial ha annunciato di aver completato l'acquisizione di una quota minoritaria in Zasso Group AG, specialista globale in soluzioni per la gestione di piante infestanti e ...CNH Industrial ha annunciato di aver completato l'acquisizione di una quota minoritaria in Zasso Group, specialista globale in soluzioni per la gestione di piante infestanti e invasive senza l'ausilio ...