Club Bruges-Lazio, denunciati 25 tifosi del club belga: violate le norme anti-Covid

25 tifosi del club Bruges denunciati rei di aver violato le norme anti Covid 19. I sostenitori del club belga si sono dati appuntamento all'esterno del centro sportivo della propria squadra per incitarla, tutto questo poco prima che si disputasse la sfida di Champions contro la Lazio poi terminata 1-1. Il gruppo ristretto ha iniziato a sparare fumogeni e petardi vari, il tutto in una situazione di assembramento che al momento è chiaramente vietata. I supporters del Bruges sono stati denunciati sia per aver violato le norme anti-Covid che per l'uso di materiale pirotecnico.

