Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino di nuovo insieme in un nuovo show Rai | l’anticipazione

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L’esperienza di Sanremo 2018 non poteva finire lì, ed ecco chesono ormai pronti a riunire le forze e tornare ancora una volta sul palco assieme. Tre edizioni fa, il Festival di Rai Uno vide il Direttore Artistico scegliere a sorpresa il popolare attore di cinema come co-conduttore e intrattenitore: una scelta bizzarra rispetto agli standard del format, che pure pagò, dimostrando ancora una volta l’abilità dinell’intrattenimento a tutto tondo. Un paio d’anni di lavoro, ed ecco che il duo si prepara a tornare; questa volta, con unocucito su misura per entrambi. Con Andiamo Avanti torna la coppia di Sanremo 2018:ritrova ...