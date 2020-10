unimib : RT @HuffPostItalia: Circular Economy e della Sostenibilità organizzato dal Piano Lauree Scientifiche dell’Università di Milano-Bicocca http… - HuffPostItalia : Circular Economy e della Sostenibilità organizzato dal Piano Lauree Scientifiche dell’Università di Milano-Bicocca - ENEAOfficial : RT @assoambiente: ?? Oggi dalle 14 alle 16,30 si terrà il workshop online di @CiceroneH2020 “Cooperation for circular economy research & inn… - Unirima1 : Circular Economy: Unirima presenta il rapporto 2020 - CSRnatives : Oggi alle 17.30 si terrà l’evento digitale “Youth for Circular Economy” sulla #CircularEconomy. Durante l'evento v… -

Ultime Notizie dalla rete : Circular Economy

L'HuffPost

Ridurre i rifiuti, avviarli al riciclo e comprendere le possibilità di riuso. È lungo queste tre direttrici che si muove il workshop sul tema della Circular Economy e della ...Quali sono le opportunità che si possono inserire in un momento di grande cambiamento come questo, in cui stiamo affrontando trasformazioni digitali e soprattutto una pandemia globale? La risposta all ...