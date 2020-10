Cinque curiosità su UN POSTO AL SOLE: la produzione si è fermata per oltre tre mesi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Scopriamo insieme 5 curiosità su Un POSTO al SOLE, o “UPAS“, la soap opera più longeva prodotta interamente in Italia, a Napoli: il format è basato su “Neighbours“, una soap australiana. Un POSTO al SOLE coi fiocchi Ambientato in 3 diverse parti d’Italia (Cervinia, Sorrento e Napoli), Un POSTO al SOLE coi fiocchi è il film tv legato alla trama principale, andato in onda il 21 Dicembre 2013. Tra i protagonisti non mancano Patrizio Rispo e Marzio Honorato, colonne portanti della soap. Gli effetti che la pandemia ha avuto sulla produzione di Un POSTO al SOLE A causa delle disposizioni del Governo per arginare il diffondersi della pandemia da Coronavirus, la Rai ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Scopriamo insieme 5 curiosità su Unal, o “UPAS“, la soap opera più longeva prodotta interamente in Italia, a Napoli: il format è basato su “Neighbours“, una soap australiana. Unalcoi fiocchi Ambientato in 3 diverse parti d’Italia (Cervinia, Sorrento e Napoli), Unalcoi fiocchi è il film tv legato alla trama principale, andato in onda il 21 Dicembre 2013. Tra i protagonisti non mancano Patrizio Rispo e Marzio Honorato, colonne portanti della soap. Gli effetti che la pandemia ha avuto sulladi UnalA causa delle disposizioni del Governo per arginare il diffondersi della pandemia da Coronavirus, la Rai ha ...

mappyflo : RT @rocken78: La curiosità bella è quella per cui, hai visto un film che ti è piaciuto e vuoi conoscerne la genesi fino ai cinque anni prec… - lastefaniuccia : RT @rocken78: La curiosità bella è quella per cui, hai visto un film che ti è piaciuto e vuoi conoscerne la genesi fino ai cinque anni prec… - rocken78 : La curiosità bella è quella per cui, hai visto un film che ti è piaciuto e vuoi conoscerne la genesi fino ai cinque… - firenzeviola_it : MUSEO ACF, Le cinque curiosità di Fiorentina-Udinese - interchannel_ic : -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque curiosità Chi è Luca Marinelli: la fotostoria dell'attore che reciterà in Diabolik. FOTO Sky Tg24