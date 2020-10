Cinema e teatri, crisi senza fine. Venerdì lavoratori in piazza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Venerdì (30 ottobre) in piazza Unità il presidio indetto dai sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom Una “assenza spettacolare” di una politica di rilancio del settore. È quanto denunciano i lavoratori dei Cinema, dei teatri e dell’industria dello spettacolo, che venerdì 30 ottobre scenderanno in piazza in tutta Italia per lanciare l’ennesimo grido di allarme sulla pesantissima crisi di un settore tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento è in piazza Unita a Trieste, con un presidio regionale indetto dai sindacati di categoria Slc-Cgil, Fstel-Cisl e Uilcom, che si terrà a partire da metà ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Venerdì (30 ottobre) inUnità il presidio indetto dai sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom Una “asspettacolare” di una politica di rilancio del settore. È quanto denunciano idei, deie dell’industria dello spettacolo, che venerdì 30 ottobre scenderanno inin tutta Italia per lanciare l’ennesimo grido di allarme sulla pesantissimadi un settore tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento è inUnita a Trieste, con un presidio regionale indetto dai sindacati di categoria Slc-Cgil, Fstel-Cisl e Uilcom, che si terrà a partire da metà ...

matteosalvinimi : #Salvini: i commercianti e gli imprenditori di palestre, piscine, teatri, cinema, bar, ristoranti e impianti sporti… - lucianonobili : La soluzione non è colpire #teatri e #cinema che hanno rispettato le regole in questi mesi. La soluzione è comprare… - lucianonobili : Per @ItaliaViva il #dpcm va cambiato. La soluzione non è colpire i ristoranti, i teatri e i cinema che rispettano l… - demian_yexil : RT @Penelopy2000: #COVID19 in #Germania chiudono per l'intera giornata bar ristoranti cinema teatri ma non le scuole In #Italia i #governa… - Angela23763271 : RT @lucianonobili: Per @ItaliaViva il #dpcm va cambiato. La soluzione non è colpire i ristoranti, i teatri e i cinema che rispettano le reg… -