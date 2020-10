Cinema e sale da gioco | quando il casino è protagonista sul grande schermo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 29 ottobre 2020) I cinefili più appassionati, ma non solo, di fronte alla parola “” rivivono immediatamente alcune delle scene più significative delinternazionale. Proprioda, tavolo verde, carte e roulette sono infatti spesso stati protagonisti, o comunque scenari privilegiati, di pellicole iconiche: ecco qualche esempio. Eleganza e sfarzo: ledominano la scena Che ilsia uno dei luoghi considerati più affascinanti nell’immaginario collettivo non è una novità: grazie alla loro aura di eleganza e lusso, questi ambienti da lungo tempo vengono visti come un simbolo della “bella vita”, tanto da assurgere a vera icona della cultura popolare. Da Montecarlo a Las Vegas, molti ...