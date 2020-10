Ciclismo, Davide Cassani: “Il lavoro fatto in questi anni darà risultati e ritorneremo ad avere anche corridori da corse a tappe” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Davide Cassani ha voluto rispondere a una delle domande che tormenta maggiormente gli appassionati italiani: il Ciclismo azzurro è in crisi? Va da sé che argomentare in un senso o nell’altro la risposta non è proprio semplicissimo ma il ct della nazionale ci ha provato con un lungo post pubblicato sui social. “Sono andato a vedere i vari ranking mondiali e la prima cosa che è giusto sottolineare è il dominio della Slovenia. Roglic e Pogacar sono in testa alla classifica corridori, mentre la Slovenia in quella per nazioni. Io penso che, per valutare lo stato di salute di uno sport, bisogna guardare il movimento nel suo complesso. Tornando al Ranking mondiale per nazioni è interessante vedere che l’Italia in questo momento è al quarto posto dietro la ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020)ha voluto rispondere a una delle domande che tormenta maggiormente gli appassionati italiani: ilazzurro è in crisi? Va da sé che argomentare in un senso o nell’altro la risposta non è proprio semplicissimo ma il ct della nazionale ci ha provato con un lungo post pubblicato sui social. “Sono andato a vedere i vari ranking mondiali e la prima cosa che è giusto sottolineare è il dominio della Slovenia. Roglic e Pogacar sono in testa alla classifica, mentre la Slovenia in quella per nazioni. Io penso che, per valutare lo stato di salute di uno sport, bisogna guardare il movimento nel suo complesso. Tornando al Ranking mondiale per nazioni è interessante vedere che l’Italia in questo momento è al quarto posto dietro la ...

