“Ciao Maria, io esco”, Federica Pellegrini annuncia che è finito l’incubo covid19 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Federica Pellegrini era risultata positiva al covid19 a metà ottobre e dopo l'isolamento e il tampone di rito si è negativizzata. Ha dato l'annuncio con un post sui social dove ha raccontato giorno per giorno la sua quarantena, i suoi sintomi e ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni. Ha usato una frase ironica molto nota sul web per raccontare di essere guarita: "Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!". embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CG7dz5YghH6/" “Ciao Maria, io esco”, Federica Pellegrini annuncia che è finito l’incubo covid19 Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 29 ottobre 2020)era risultata positiva ala metà ottobre e dopo l'isolamento e il tampone di rito si è negativizzata. Ha dato l'annuncio con un post sui social dove ha raccontato giorno per giorno la sua quarantena, i suoi sintomi e ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni. Ha usato una frase ironica molto nota sul web per raccontare di essere guarita: "Ciaoio esco!!!! E questa volta per davvero!!!". embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CG7dz5YghH6/" “Ciao, io esco”,che èl’incuboGolssip.

mafaldina88 : Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!??????NEGATIVAAAAA?????????????????????????????????? - rtl1025 : ?? 'Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativa'. Federica #Pellegrini annuncia così, con un post… - 80yeye80 : RT @mafaldina88: Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!??????NEGATIVAAAAA?????????????????????????????????? - AntonioMatto : RT @rtl1025: ?? 'Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativa'. Federica #Pellegrini annuncia così, con un post su Instagra… - leggoit : Federica Pellegrini negativa al Covid: «Ciao Maria, io esco: stavolta per davvero» -

Ultime Notizie dalla rete : “Ciao Maria Silvia Romano: ringrazia musulmani d'Italia, 'Allah vi benedica per questo affetto' Affaritaliani.it