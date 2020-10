Ci ha fatto aspettare fino all’ultimo, ma alla fine Speranza ha cambiato idea sull’olio al CBD (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mancavano ormai solo 24 ore al rendere effettivo il decreto del ministero della Salute – firmato il 1° ottobre scorso – che aveva inserito l’olio al CBD tra le sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, tuttavia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha sospeso lo stesso decreto, convocando un tavolo con l’Istituto Superiore di Sanità e con il Consiglio Superiore di Sanità per valutare se gli effetti del cannabidolo rimangono immutati a prescindere dalle dosi di utilizzo dello stesso. LEGGI ANCHE > Il Cbd illegale per favorire le grandi aziende farmaceutiche a scapito delle piccole-medie imprese Decreto olio CBD sospeso: la posizione di Speranza La discussione, dunque, è stata rinviata ma – al momento – perde effetto il decreto che inseriva all’interno dell’elenco delle ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mancavano ormai solo 24 ore al rendere effettivo il decreto del ministero della Salute – firmato il 1° ottobre scorso – che aveva inserito l’olio al CBD tra le sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, tuttavia, il ministro della Salute Robertoha sospeso lo stesso decreto, convocando un tavolo con l’Istituto Superiore di Sanità e con il Consiglio Superiore di Sanità per valutare se gli effetti del cannabidolo rimangono immutati a prescindere dalle dosi di utilizzo dello stesso. LEGGI ANCHE > Il Cbd illegale per favorire le grandi aziende farmaceutiche a scapito delle piccole-medie imprese Decreto olio CBD sospeso: la posizione diLa discussione, dunque, è stata rinviata ma – al momento – perde effetto il decreto che inseriva all’interno dell’elenco delle ...

