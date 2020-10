Chi vuol essere milionario stasera giovedì 29 ottobre in tv: orario e diretta streaming (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l’appuntamento imperdibile con ‘Chi vuole essere milionario?’. Questa sera 29 ottobre 2020, Gerry Scotti ritorna su Canale 5 per il famoso quiz televisivo che da anni tiene incollate milioni di persone. Ce la faranno i concorrenti a raggiungere il tanto agognato milione? Non resta che sintonizzarsi alle ore 21:20. La diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Play, mentre per chi usa Sky il canale di riferimento è il 505 (in HD) o il 105 del decoder. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l’appuntamento imperdibile con ‘Chi?’. Questa sera 292020, Gerry Scotti ritorna su Canale 5 per il famoso quiz televisivo che da anni tiene incollate milioni di persone. Ce la faranno i concorrenti a raggiungere il tanto agognato milione? Non resta che sintonizzarsi alle ore 21:20. Lasarà disponibile su Mediaset Play, mentre per chi usa Sky il canale di riferimento è il 505 (in HD) o il 105 del decoder.

repubblica : Salvini tra i ristoratori, c'è chi lo contesta: 'Vuol mettere il cappello sulle nostre difficoltà' - Ettore_Rosato : Siamo al governo con la lealtà. Con chi siede con noi ma sopratutto siamo leali con gli italiani. E la nostra lealt… - lucasofri : Nessun altro vuol dire la sua? - PieroDAlessand5 : Questi vuol dire che l'inefficienza del Governo cadrà su chi non rispetta le regole, indiscriminatamente su TUTTI… - Dan_passover : @Agenzia_Ansa Cioè mobilità quasi inalterata... chi non vuol chiamare coprifuoco il coprifuoco e chi chiama lockdown un non lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vuol La settima puntata di Chi vuol essere milionario? in streaming Mediaset Play Gubitosi contro il ‘digital divide’ vuole una TIM come società di beni e servizi tech

L'AD di TIM vuole colmare le differenze in Italia tra chi ha accesso alle tecnologie e chi no. E punta sul Recovery Fund per sviluppare rete e servizi. Il 2020 è stato un anno impegnativo anche per ...

Buonajuto: “Non vorrei che la crisi economica e sociale possa creare più danni del Covid19”

Ercolano – “Una rappresentanza dei commercianti, che oggi (ieri per chi legge, ndr) hanno manifestato per le strade della città di Ercolano, hanno voluto consegnarmi le chiavi del loro esercizio ...

L'AD di TIM vuole colmare le differenze in Italia tra chi ha accesso alle tecnologie e chi no. E punta sul Recovery Fund per sviluppare rete e servizi. Il 2020 è stato un anno impegnativo anche per ...Ercolano – “Una rappresentanza dei commercianti, che oggi (ieri per chi legge, ndr) hanno manifestato per le strade della città di Ercolano, hanno voluto consegnarmi le chiavi del loro esercizio ...