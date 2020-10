Chi l’ha visto?: come vedere la replica dell’ultima puntata (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Chi l’ha visto? del 28 Ottobre. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Chi l’ha visto? di ieri, 28 Ottobre La replica dell’ultima puntata di Chi l’ha visto? è possibile vederla in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di rivedere Chi l’ha visto? in uno schermo grande, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuovadi Chi l’ha? e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove riladi Chi l’ha? del 28 Ottobre. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.e doveladi Chi l’ha? di ieri, 28 Ottobre Ladell’ultimadi Chi l’ha? è possibile vederla in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di riChi l’ha? in uno schermo grande, ...

gennaromigliore : L’abbiamo detto nelle sedi opportune e non siamo stati ascoltati: proveremo a cambiare in Parlamento un #Dpcm che p… - AleAntinelli : 1) non conosci l’inglese 2) sei in malafede 3) metti in pericolo la gente 4) non meriti di rappresentare chi ti ha… - PeppePoeta : Andate a pranzo fuori, fatevi consegnare la cena d’asporto, andate a far colazione al bar!!! Chi può in questo per… - gael99 : RT @DrGrecoA1: Da medico che qualche pressione per 'tacere' la propria opinione l'ha subita e più d'una volta, trovo inaccettabile quanto s… - andrea_nicolai1 : RT @OGiannino: Invidio a @Phastidio l'ironia sarcastica che nel tempo sopravanza in lui l'ira. Io spesso non riesco. Considero quanto illus… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha MMI SpA lancia una tecnologia rivoluzionaria, innovando la microchirurgia robotica con strumenti articolati più piccoli al mondo Fortune Italia