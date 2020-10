“Che donne forti, solo 3 dita”, ma esiste un video che smonta il negazionista (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Che donne forti, persino solo 3 dita”, recita la didascalia di un’immagine che mostra due operatori sanitari mentre trasportano un corpo fuori da un’abitazione. Secondo l’autore del contenuto le due persone stanno trasportando un corpo finto, considerando la posizione delle dita che stringono il lenzuolo. Siamo di fronte a un fotogramma di un filmato facilmente rintracciabile sul web. In primo luogo è ben evidente che i due operatori non stiano afferrando il corpo solamente con tre dita, e vi invitiamo a osservare attentamente l’immagine per notare meglio i dettagli. La foto è stata prelevata da Getty Image ed è presente anche su altri stock professionali. A questo indirizzo troviamo l’originale. L’autore è Panyawat Boontanom ed è ... Leggi su bufale (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Che, persino3 dita”, recita la didascalia di un’immagine che mostra due operatori sanitari mentre trasportano un corpo fuori da un’abitazione. Secondo l’autore del contenuto le due persone stanno trasportando un corpo finto, considerando la posizione delle dita che stringono il lenzuolo. Siamo di fronte a un fotogramma di un filmato facilmente rintracciabile sul web. In primo luogo è ben evidente che i due operatori non stiano afferrando il corpo solamente con tre dita, e vi invitiamo a osservare attentamente l’immagine per notare meglio i dettagli. La foto è stata prelevata da Getty Image ed è presente anche su altri stock professionali. A questo indirizzo troviamo l’originale. L’autore è Panyawat Boontanom ed è ...

