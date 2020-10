Champions seconda giornata: sintesi delle partite giocate (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ieri 28 Ottobre si sono giocate tutte le partite della seconda giornata di Champions League 2020, alcune hanno avuto esiti inaspettati e altre hanno rispettato il pronostico, dando forti emozioni come solo questa competizione sa dare. Le Italiane non sono andate benissimo, la Lazio si è fermata ad un pareggio, mentre la Juventus ha perso contro il Barcellona in malo modo. Comunque sono state gare avvincenti e combattute fino all’ultimo secondo. Leggi anche: Champions League: il Real si salva in extremis. Ok City, Porto e Atletico Champions seconda giornata: Borussia Dortmund-Zenit Al Signal Iduna Park alle ore 21:00 si è giocata la partita Borussia Dortmund-Zenit San Pietroburgo. I tedeschi hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ieri 28 Ottobre si sonotutte ledelladiLeague 2020, alcune hanno avuto esiti inaspettati e altre hanno rispettato il pronostico, dando forti emozioni come solo questa competizione sa dare. Le Italiane non sono andate benissimo, la Lazio si è fermata ad un pareggio, mentre la Juventus ha perso contro il Barcellona in malo modo. Comunque sono state gare avvincenti e combattute fino all’ultimo secondo. Leggi anche:League: il Real si salva in extremis. Ok City, Porto e Atletico: Borussia Dortmund-Zenit Al Signal Iduna Park alle ore 21:00 si è giocata la partita Borussia Dortmund-Zenit San Pietroburgo. I tedeschi hanno ...

