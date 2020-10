Champions League: Trento schianta Mosca e si avvicina al quarto Round (Di giovedì 29 ottobre 2020) Podrascanin in attacco – Photo Credit: Itas Trentino Official WebsiteL’Itas Trentino ha iniziato al meglio il secondo turno di Champions League 2020/2021, sconfiggendo la Dinamo Mosca con il netto punteggio di 3-0. Trento ha fatto così un passo importante verso la qualificazione al quarto Round della massima competizione europea per club. Infatti, la compagine russa era la principale rivale della Pool H, che si chiuderà proprio nella serata di giovedì 29 ottobre con la sfida Trento-Amriswil. Alla formazione di coach Lorenzetti basterà conquistare un set per superare Mosca e prendersi il primo posto del Girone, l’unico che regala il passaggio del turno. In attesa di scoprire l’esito del match contro gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Podrascanin in attacco – Photo Credit: Itas Trentino Official WebsiteL’Itas Trentino ha iniziato al meglio il secondo turno di2020/2021, sconfiggendo la Dinamocon il netto punteggio di 3-0.ha fatto così un passo importante verso la qualificazione aldella massima competizione europea per club. Infatti, la compagine russa era la principale rivale della Pool H, che si chiuderà proprio nella serata di giovedì 29 ottobre con la sfida-Amriswil. Alla formazione di coach Lorenzetti basterà conquistare un set per superaree prendersi il primo posto del Girone, l’unico che regala il passaggio del turno. In attesa di scoprire l’esito del match contro gli ...

juventusfc : KICK-OFF! TRE PAROLE: FINO. ALLA. FINE. FORZA RAGAZZI! Live Match: - Gazzetta_it : #Morata, che sfortuna! Tre gol annullati dal #Var col #Barcellona e ormai è un'abitudine... #Juventus… - aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - trentinovolley : ?? | MATCH LIVE ?? 2° turno preliminare di 2021 #CEVChampionsLeague, Pool H – terza gara ?? #TellenfeldSporthalle,… - PierreSully3 : @TizziRadrizzani Avete troppo l'idea fissa, voi uterate. Non potete proprio concepire il fascino SELLA CHAMPIONS' LEAGUE! ?? -