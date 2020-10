Champions League amara | seconda giornata senza vittorie per le italiane | Pirlo k o

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Serataper la Juve che incassa la prima sconfitta stagionale, un punto a Bruges per la Lazio. Pareggiano anche Atalanta e Inter Settimanaper lein, con tre pareggi e il tonfo della Juventus in casa contro un Barcellona non irresistibile. La primaaveva illuso, mentre il bilancio dellaè tutt’altro che scontato. La Lazio non va oltre il pareggio, con mezza squadra fuori, a Bruges: pesano le assenze di Immobile, Luis Alberto, Anderson e Lazzari. Inzaghi, in emergenza totale causa Covid-19 e sospette positività, non va oltre l’1-1 (firmato Correa) in Belgio, con una panchina quasi esclusivamente di ragazzi della Primavera. Sconfitta pesante per la Juve allo Stadium, contro un Barcellona con diverse assenze e reduce ...