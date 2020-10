Champions: Bonucci 'sconfitta brucia, ma insegna molto' (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 29 OTT - "La sconfitta di questa sera brucia certo, ma è attraverso le sconfitte che si cresce anche nella vita", perché sono queste partite che "ci insegnano molto": Leonardo Bonucci ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 29 OTT - "Ladi questa seracerto, ma è attraverso le sconfitte che si cresce anche nella vita", perché sono queste partite che "cino": Leonardo...

SkySport : Juventus-Barcellona, Bonucci: 'Risultati non all'altezza, serve crescere' - sportli26181512 : Juventus-Barcellona, Bonucci: 'Risultati non all'altezza, serve crescere': Il difensore bianconero non nasconde l'a… - junews24com : Bonucci, messaggio di speranza sui social dopo il ko col Barcellona - - junews24com : Bonucci: «Dobbiamo stare uniti, è il momento di stringere i denti» - RY8113 : @capuanogio Anche quest'anno la Champions resta un miraggio. Ma dove si presenta la Juve conciata in quel modo senz… -