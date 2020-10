Cerci: “Se a 33 anni sono in Serie C, qualche errore l’ho fatto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervistato da Il Corriere Fiorentino, Alessio Cerci ripercorre la sua carriera, parlando della sua nuova avventura in Lega Pro all’Arezzo, dopo aver calcato campi importanti in Serie A. Queste le sue parole: “Mi sono sentito fortemente voluto e questo per un calciatore è importante. Credo che le motivazioni siano tutto nella vita e l’Arezzo mi ha fatto credere cose importanti. Ritorno in Toscana dopo la Fiorentina? Una bellissima esperienza con alti e bassi. Un rapporto di odio e amore con i tifosi, ma alla fine ci siamo capiti”. Cerci poi parla della sua carriera e dei rimpianti: “Ero una promessa del calcio italiano? Si, l’ho sempre saputo. Rimpianti ce ne sono. Se a 33 anni sono in Serie C ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervistato da Il Corriere Fiorentino, Alessioripercorre la sua carriera, parlando della sua nuova avventura in Lega Pro all’Arezzo, dopo aver calcato campi importanti inA. Queste le sue parole: “Misentito fortemente voluto e questo per un calciatore è importante. Credo che le motivazioni siano tutto nella vita e l’Arezzo mi ha fatto credere cose importanti. Ritorno in Toscana dopo la Fiorentina? Una bellissima esperienza con alti e bassi. Un rapporto di odio e amore con i tifosi, ma alla fine ci siamo capiti”.poi parla della sua carriera e dei rimpianti: “Ero una promessa del calcio italiano? Si, l’ho sempre saputo. Rimpianti ce ne. Se a 33inC ...

ItaSportPress : Cerci fa mea culpa: 'Se a 33 anni sono in Serie C qualcosa ho sbagliato ma...' - - fRa_gAv : Sarei indeciso se citare quella su Cerci o quell’altra su Kalinic. - molli_tomlinson : @aleisgolden si amo se cerci su insta ha un sacco di canzoni dei ragazzi anche quelle meno conosciute (tipo fool's… - massi70juveole : @LucaMarelli72 @Silvestro76 Come al solito non sono d'accordo Quando usi le braccia o tiri la maglietta cerci di sb… - LemmeVincenzo : @manuel89601317 @fanpage Scusami perchè devono cambiare se in quel Documento quello che dicevi non esiste ? Spegni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerci “Se Calenda candidato sindaco di Roma: «Il Pd non ha nomi. Raggi? Non è il male assoluto» Corriere della Sera