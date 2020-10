Cerci fa mea culpa | “Se a 33 anni sono in Serie C qualcosa ho sbagliato ma…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo l’addio alla Salernitana per Alessioè arrivata una nuova avventura, inC, con la maglia dell’Arezzo. L’attaccante ex anche di Roma, Milan e Atletico Madrid si è raccontato alle colonne del Corriere Fiorentino relativamente al suo percorso da calciatore fatto di scelte, a volte anche errate.: "Ho dei rimpianti. Qualche errore l'ho fatto"caption id="attachment 1034595" align="alignnone" width="374", getty images/caption"Il mio sì all'Arezzo? Misentito fortemente voluto e questo per un calciatore è importante. Poi il ritorno in Toscana dopo aver già vissuto ai tempi della Fiorentina è sicuramente undi bello. Con i tifosi cistati alti e bassi ma alla fine ci siamo ...