C’è Posta per Te 2021: Can Yaman tra i super-ospiti della nuova edizione (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tra i programmi più attesi di gennaio, c’è anche il people show di Maria De Filippi C’è Posta per te, che tornerà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con tantissimi nuovi ospiti d’accezione. Tra questi ci sarà anche l’attore Can Yaman, il protagonista principale della soap opera turca DayDreamer – Le Ali Del Sogno che sta riscontrando grande successo. Per Can non è la prima volta che è ospite nel programma condotto dalla De Filippi; aveva infatti partecipato al people show anche la passata stagione. L’attore turco è atteso nel salotto della trasmissione Mediaset in una delle prime due puntate: quella del 9 gennaio o quella del 16 gennaio. C’è Posta Per Te ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tra i programmi più attesi di gennaio, c’è anche il people show di Maria De Filippi C’èper te, che tornerà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con tantissimi nuovid’accezione. Tra questi ci sarà anche l’attore Can, il protagonista principalesoap opera turca DayDreamer – Le Ali Del Sogno che sta riscontrando grande successo. Per Can non è la prima volta che è ospite nel programma condotto dalla De Filippi; aveva infatti partecipato al people show anche la passata stagione. L’attore turco è atteso nel salottotrasmissione Mediaset in una delle prime due puntate: quella del 9 gennaio o quella del 16 gennaio. C’èPer Te ...

trash_italiano : Ma voi lo sentite questo bisogno di C’è Posta Per Te? - ZZiliani : Calcio & pandemia. Mentre da noi Mancini posta vignette negazioniste e Balotelli cretineggia al Grande Fratello, in… - Mark_LZZPH : Can Yaman torna in Italia ospite di Verissimo (e C’è Posta Per Te) - ManuFilippone95 : RT @GFI65: Maldini non sbaglierebbe un terzino neanche se lo facesse a posta ed aver tenuto Calabria è stata un altra genaliata. Sono felic… - BuzzSid : @Inter @leleadani @lorenzo2392 c'è posta per te -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta SNAI – Formula 1: torna Imola dopo 14 anni Leclerc come Schumacher? Un colpo da 25 Fortune Italia