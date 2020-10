CDP investe nel fondo VER Capital per continuare a sostenere le PMI

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti continua a supportare la crescita delle PMI con nuovi strumenti di accesso al credito. E’ stato annunciato oggi un investimento di 30 milioni di euro nelVerCredit Partners SMEs VII, promosso da VerSGR. Questo investimento si aggiunge a quello già deliberato dalEuropeo per gli Investimenti e da altri importanti investitori istituzionali per ampliare l’accesso al credito delle PMI. IlVerha un obiettivo di raccolta di 300 milioni di euro, con una strategia d’investimento che prevede un‘ampia diversificazione di portafoglio con un target di circa 50 investimenti e, in via prevalente, focus su imprese con meno di 500 dipendenti. Il modello operativo adottato dal ...