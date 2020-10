Cava | Asl sospende ricoveri in rianimazione | medici a Salerno

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Sospensione deipresso la sala didell’ospedale dde’ Tirreni con contestuale spostamento del personale della Unità Operativa Complessa di Anestesia epresso la-Covid del plesso Da Procida di. la disposizione è contenuta in una lettera dell’Asl. Ammirevole la sintassi del sindaco Vincenzo Servalli: “Nella giornata di ieri, dopo i casi Covid che avevano riguardato il personale ospedaliero di chirurgia e, fatte le dovute sanificazioni, su disposizione del direttore sanitario del Santa Maria dell’Olmo, i reparti sono stati regolarmente riaperti. Stamattina, con una comunicazione firmata dalla Direzione Generale dell’Azienda ...

Ultime Notizie dalla rete : Cava Asl

L'Amministrazione comunale di Seravezza partecipa al lutto delle comunità di Stazzema e Carrara e di tutti i lavoratori del comparto lapideo per la morte del cavatore Andrea Figaia, avvenuta ieri in ...Stazzema (Lucca), 28 ottobre 2020 - Incidente mortale, questo pomeriggio, in una cava di marmo sulle Alpi Apuane. L'incidente è accaduto all'interno della cava Borra Larga, nel bacino marmifero del mo ...