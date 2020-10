Caterina Balivo si racconta nel ruolo di mamma: com’è con i figli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ancora una volta Caterina Balivo utilizza i social per dar sfogo ai suoi pensieri, e lo fa anche questa volta, con un lungo post dedicato alla crisi sanitaria che sta colpendo il nostro Paese. La conduttrice ha inviato un messaggio a tutti i suoi follower parlando di lockdown, bambini e il difficile ruolo dei genitori in questa circostanza. Caterina Balivo mamma severa con i suoi figli L’ex conduttrice del programma Rai Vieni da me ha pubblicato una foto su Instagram insieme al suo primogenito Guido Alberto avuto con il manager finanziario Guido Maria Brera. In didascalia alla foto spiega: “Da quando scattò il lockdown i bambini sono stati sottoposti a un cambio repentino e abbiamo visto quanto sono stati bravi (non senza aver ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ancora una voltautilizza i social per dar sfogo ai suoi pensieri, e lo fa anche questa volta, con un lungo post dedicato alla crisi sanitaria che sta colpendo il nostro Paese. La conduttrice ha inviato un messaggio a tutti i suoi follower parlando di lockdown, bambini e il difficiledei genitori in questa circostanza.severa con i suoiL’ex conduttrice del programma Rai Vieni da me ha pubblicato una foto su Instagram insieme al suo primogenito Guido Alberto avuto con il manager finanziario Guido Maria Brera. In didascalia alla foto spiega: “Da quando scattò il lockdown i bambini sono stati sottoposti a un cambio repentino e abbiamo visto quanto sono stati bravi (non senza aver ...

Ancora una volta Caterina Balivo utilizza i social per dar sfogo ai suoi pensieri, e lo fa anche questa volta, con un lungo post dedicato alla crisi sanitaria che sta colpendo il nostro Paese. La ...

Ancora una volta Caterina Balivo utilizza i social per dar sfogo ai suoi pensieri, e lo fa anche questa volta, con un lungo post dedicato alla crisi sanitaria che sta colpendo il nostro Paese. La ...