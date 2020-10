Caterina Balivo, “in ghingheri” in terrazza domina la città: dettaglio “grezzo” rovina la magia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre si domanda se il marito Guido Brera apprezzerà, Caterina Balivo mostra al social l’anteprima di quella che sarà la mise per la serata di coppia: oggi in pausa dagli impegni televisivi, l’amato volto di Vieni da me non trascura il rapporto con il pubblico, coltivato quotidianamente a suon di scatti e storie social. Colpita (come tutti) dalle ultime misure in materia di prevenzione di contagi da Coronavirus, Caterina si attiene alle norme, condividendo su Instagram i programmi per la serata. Leggi anche >> Jessica Antonini e Davide ne “Il piacere di osare”: intrepidi in versione ‘50 sfumature’ Caterina Balivo oggi: seduta in terrazza è un’incantevole visione “…alle 18:00 chiude tutto – scrive ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre si domanda se il marito Guido Brera apprezzerà,mostra al social l’anteprima di quella che sarà la mise per la serata di coppia: oggi in pausa dagli impegni televisivi, l’amato volto di Vieni da me non trascura il rapporto con il pubblico, coltivato quotidianamente a suon di scatti e storie social. Colpita (come tutti) dalle ultime misure in materia di prevenzione di contagi da Coronavirus,si attiene alle norme, condividendo su Instagram i programmi per la serata. Leggi anche >> Jessica Antonini e Davide ne “Il piacere di osare”: intrepidi in versione ‘50 sfumature’oggi: seduta inè un’incantevole visione “…alle 18:00 chiude tutto – scrive ...

