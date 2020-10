Catania | entro dieci giorni il club passerà nelle mani di Tacopina | la situazione e le sue parole

Leggi su mediagol

(Di giovedì 29 ottobre 2020) "Gli avvocati stanno discutendo e sono a buon punto, non ci sono per ora grosse novità ma l’accordo mi sembra vicino".Lo ha detto Joe, come riportato da 'La Sicilia'. "Sarà, molto presto, unmade in America. Ma con una percentuale, ancora da individuare, di matrice siciliana", scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. La trattativa per la cessione deldalla Sigi al noto avvocato e manager americano continua. "dicembre dovremo tenere fede a una serie di pagamenti la cui cifra complessiva ammonta a un milione di euro. Costi chevorrebbe riconoscere, risalendo ovviamente al motivo degli esborsi. Dobbiamo stare attenti al modo in cui effettuare i pagamenti nello spazio che occorrerà per il passaggio di consegne. Ma tutto ...