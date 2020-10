Caro Conte | sul 5G bene ma non basta Parola dell’Amministrazione Trump

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un applauso all’Italia e uno all’Ue. Gli Stati Uniti apprezzano i passi avanti fatti da Roma e Bruxelles per limitare la presenza di aziende cinesi nella rete 5G. Ora ne chiedono uno in più. Invitato al Festival della Diplomazia, Alexander Alden, vicesottosegretario di Stato agli Affari europei e asiatici, ha lodato la scelta del Comitato Golden power di Palazzo Chigi di stoppare un contratto per la fornitura di rete 5G fra la cinese Huawei e Fastweb. “Applaudiamo le misure di sicurezza del comitato golden power e le sue linee guida per l’uso di equipaggiamento Huawei – ha detto l’inviato del Dipartimento di Stato – e approviamo la decisione del governo italiano di fermare un contratto fra Fastweb e Huawei”. Il contratto cui fa riferimento Alden era il primo riguardante la fornitura di rete core a un operatore italiano e ha ricevuto ...