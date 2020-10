(Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche il presentatore di Rai 1,è risultatoal Coronavirus. Lo hato lui stesso attraverso un post sui social. Dopo Federica Pellegrini, Gerry Scotti, Mara Maionchi (solo per citarne alcuni), anche il presentatore di “Tale e Quale Show”,, è risultatoal test per il Coronavirus. LEGGI ANCHE—>BENEDETTA ROSSI … L'articolo“Sonoal Coronavirus” Curiosauro.

Corriere : Carlo Conti è positivo al Covid: condurrà «Tale e quale» da casa - fanpage : Anche Carlo Conti positivo al #Covid19 - Raiofficialnews : “La puntata del #6novembre di @taleequaleshow sarà interamente dedicata ad @AIRC_it. Io cercherò di esserci perché,… - zazoomblog : Carlo Conti confessa “Sono positivo al Coronavirus” - #Carlo #Conti #confessa #“Sono - CronacaSocial : ?? #CarloConti positivo al #Covid19: 'Sono un po' frastornato'. Le parole del conduttore. LEGGI??… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti

Carlo Conti positivo al Covid-19. A svelarlo lo stesso conduttore sul suo profilo instagram, poco prima del tradizionale appuntamento del venerdì con Tale e quale show. Voglio essere io a comunicarvi ...Domenica In anticipazioni, 1° novembre 2020: Beppe Fiorello tra gli ospiti di Mara Venier Sarà ospite di Domenica In Beppe Fiorello nella puntata in onda ...