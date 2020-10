Capena | bimba aggredita da cani | ferite alla testa e all' addome

zazoomblog : Capena bimba aggredita da cani: ferite alla testa e alladdome - #Capena #bimba #aggredita #cani: - romatoday : Azzannata da due rottweiler, la bimba aggredita dai cani dei vicini mentre tornava da scuola. Stabili le sue condiz… - romasociale : GRAVE UNA BIMBA DI 6 ANNI AGGREDITA DA DUE CANI A #CAPENA - LuciaMosca1 : (Capena, aggredita da due rottweiler: bambina di sei anni ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli)… - LuciaMosca1 : (Capena, aggredita da due rottweiler: bambina di sei anni ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli)… -

Ultime Notizie dalla rete : Capena bimba

La bambina aggredita da due cani di razza rottweiler in viale Castello a Capena (Roma) è in condizioni gravi ma stabili. La piccola ha riportato dall’aggressione lesioni all’addome e al cuoio ...Gravi ma stabili le condizioni della bimba aggredita da due cani a Capena, in provincia di Roma. La bambina aggredita da due cani di razza rottweiler in viale Castello a Capena (Roma) è in condizioni ...