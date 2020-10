Campobasso, detenuto niegeriano mangia orecchio di un secondino (Di giovedì 29 ottobre 2020) La vicenda arriva da Campobasso dove il detenuto ha provato ad aggredire una guardia penitenziaria strappandogli un pezzo d’orecchio. Detenuti (Facebook)La vicenda arriva da Campobasso, precisamente dalla casa circondariale della città molisana. Se non fosse un fatto di cronaca, se non si avesse il riscontro della realtà si penserebbe subito ad una trama cinematografica, ad una scena da genere thriller, ed invece la notizia nonostante l’assurdo contenuto è del tutto vera, come detta, riscontrabile, nella sua pienezza e nella folle crudeltà del gesto. Un detenuto, con evidenti problemi psichici, ha di fatto aggredito un membro della polizia penitenziaria presente in quel momento nella casa circondariale. L’uomo, di nazionalità ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) La vicenda arriva dadove ilha provato ad aggredire una guardia penitenziaria strappandogli un pezzo d’. Detenuti (Facebook)La vicenda arriva da, precisamente dalla casa circondariale della città molisana. Se non fosse un fatto di cronaca, se non si avesse il riscontro della realtà si penserebbe subito ad una trama cinematografica, ad una scena da genere thriller, ed invece la notizia nonostante l’assurdo contenuto è del tutto vera, come detta, riscontrabile, nella sua pienezza e nella folle crudeltà del gesto. Un, con evidenti problemi psichici, ha di fatto aggredito un membro della polizia penitenziaria presente in quel momento nella casa circondariale. L’uomo, di nazionalità ...

LegaSalvini : #Morelli: Cannibalismo in carcere, shock a Campobasso. Detenuto nigeriano aggredisce un agente staccandogli un orec… - LegaSalvini : RIVOLTA DEL NIGERIANO IN CARCERE: MANGIA L'ORECCHIO DI UN AGENTE - ST09972061 : RT @LegaSalvini: RIVOLTA DEL NIGERIANO IN CARCERE: MANGIA L'ORECCHIO DI UN AGENTE - granonero1 : RT @GagliardoneS: Un detenuto NIGERIANO ha aggredito a morsi dei poliziotti penitenziari del carcere di Campobasso, staccando ad un agente… - CarloManca : RT @francescatotolo: Poi qualcuno si è sorpreso che i #migranti abbiano mangiato i cani della signora Rosy a #Lampedusa... Un detenuto nige… -