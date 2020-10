CAMPIONATO Serie A 2020 /2021: le designazioni arbitrali per la sesta giornata (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata di andata del CAMPIONATO di Serie A 2020/2021 in programma domenica 1 novembre. BOLOGNA- CAGLIARI sabato 31/10 h.20.45 FABBRI MELI- AVALOS IV: RAPUANO VAR: BANTI AVAR: VALERIANI CROTONE- ATALANTA sabato 31/10 h.15 DIONISI DI VUOLO- TARDINO IV: MARINI VAR: DI PAOLO AVAR: FIORITO INTER- PARMA sabato 31/10 h.18 PAIRETTO PASSERI- LIBERTI IV: PICCININI VAR: MARESCA AVAR: RANGHETTI NAPOLI- SASSUOLO H.18 MARIANI DI IORIO- SCATRAGLI IV: PEZZUTO VAR: FORNEAU AVAR: DE MEO ROMA- FIORENTINA H.18 ORSATO BINDONI- PRENNA IV: GIUIA VAR: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per ladi andata deldiin programma domenica 1 novembre. BOLOGNA- CAGLIARI sabato 31/10 h.20.45 FABBRI MELI- AVALOS IV: RAPUANO VAR: BANTI AVAR: VALERIANI CROTONE- ATALANTA sabato 31/10 h.15 DIONISI DI VUOLO- TARDINO IV: MARINI VAR: DI PAOLO AVAR: FIORITO INTER- PARMA sabato 31/10 h.18 PAIRETTO PASSERI- LIBERTI IV: PICCININI VAR: MARESCA AVAR: RANGHETTI NAPOLI- SASSUOLO H.18 MARIANI DI IORIO- SCATRAGLI IV: PEZZUTO VAR: FORNEAU AVAR: DE MEO ROMA- FIORENTINA H.18 ORSATO BINDONI- PRENNA IV: GIUIA VAR: ...

