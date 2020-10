Campania, nuovo record contagi: superati i 3mila casi (Di giovedì 29 ottobre 2020) superati i 3mila contagi in Campania. E’ quanto emerge dal bollettino delle 17 diffuso dall’Unità di Crisi regionale. I positivi di oggi sono ben 3103, di cui 2861 sono asintomatici e 242 presentano sintomi. Tra i contagi sono compresi anche i cittadini di Arzano risultati positivi al Covid-19. Il dato era stato anticipato dal sindaco … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020)in. E’ quanto emerge dal bollettino delle 17 diffuso dall’Unità di Crisi regionale. I positivi di oggi sono ben 3103, di cui 2861 sono asintomatici e 242 presentano sintomi. Tra isono compresi anche i cittadini di Arzano risultati positivi al Covid-19. Il dato era stato anticipato dal sindaco … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo la flessione di ieri, il Covid torna a correre e fa registrare 3.103 nuovi positivi su 17.735 tamponi effettuati, 676 in più ...

Sono 3.103 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 17.735 tamponi. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall’inizio ...

