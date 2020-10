Calciomercato: ritorno in Italia per un ex Juventus? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un ex attaccante della Juventus sarebbe vicino a tornare in Serie A. Si tratta di Mario Mandzukic sul quale ci sarebbe il Bologna di Mihajlović che vuole correre ai ripari dopo l’infortunio subito da Santander. L’attaccante paraguaiano starà via diverso tempo e perciò il club felsineo si sarebbe fiondato sulla lista degli svincolati osservando con maggiore interesse il croato ex Juve. Tuttavia appare un’operazione molto complicata quella del 34enne, ma gli emiliani starebbero comunque sondando la pista. L’attaccante croato dopo l’esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail è rimasto senza squadra e secondo Gianluca di Marzio, avrebbe rifiutato le avances inglesi di Aston Villa e West Ham. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, offerta Real Madrid per Dybala: è uno ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un ex attaccante dellasarebbe vicino a tornare in Serie A. Si tratta di Mario Mandzukic sul quale ci sarebbe il Bologna di Mihajlović che vuole correre ai ripari dopo l’infortunio subito da Santander. L’attaccante paraguaiano starà via diverso tempo e perciò il club felsineo si sarebbe fiondato sulla lista degli svincolati osservando con maggiore interesse il croato ex Juve. Tuttavia appare un’operazione molto complicata quella del 34enne, ma gli emiliani starebbero comunque sondando la pista. L’attaccante croato dopo l’esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail è rimasto senza squadra e secondo Gianluca di Marzio, avrebbe rifiutato le avances inglesi di Aston Villa e West Ham. LEGGI ANCHE: Mercato, offerta Real Madrid per Dybala: è uno ...

Sogno scudetto a parte, l’obiettivo della squadra di Pioli resta comunque il ritorno in Champions League. Un traguardo che permetterebbe alla società di tornare sempre più protagonista anche in sede ...

Calciomercato Roma – Si punta sempre al ritorno dell’ex El Shaarawy

ULTIME NOTIZIE MERCATO ROMA – Secondo il Corriere dello Sport, la Roma a gennaio tornerà alla carica per riportare in Italia Stephan El Shaarawy. Ceduto allo Shangai Shenhua nel luglio 2019, già lo ...

