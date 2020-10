Calciomercato Juventus | Ziliani sgancia la bomba | “Pirlo via | al suo posto…”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La partita di ieri sera trae Barcellona avrebbe evidenziato tutti i limiti e i difetti della squadra di Andrea Pirlo, apparsa più che mai in difficoltà e senza un'identità di squadra ben precisa. Nell'occhio del ciclone le scelte del suo allenatore, il quale in questo inizio di stagione sarebbe stato responsabile di parecchi errori e di troppi cambiamenti di moduli a partita in corso. La società avrebbe riposto fiducia in lui, in quanto si tratta di un neofita a tutti gli effetti. Tuttavia, il Maestro potrebbe già avere terminato i jolly a sua disposizione e non sarebbe da escludere, in caso di ulteriori risultati negativi, un avvicendamento in panchina.