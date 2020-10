Calciomercato Juventus, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Premier (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Juventus è sempre vigile sul mercato, infatti Paratici sarebbe al lavoro per cercare un centrocampista per mister Pirlo. Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane: da Locatelli al ritorno di Pogba, passando Gravenberch e il sogno Aouar. Proprio il centrocampista del Lione sarebbe un obiettivo primario per il futuro della Vecchia Signora e l’interesse per lo stesso va avanti ormai da diverso tempo. Ma la dirigenza bianconera ha puntato gli occhi anche su un altro talento: si tratta di Tielemans. Il centrocampista del Leicester è esploso in Premier e il club juventino starebbe sondando la via per una possibile trattativa. Il classe ’97 sarebbe valutato intorno ai 40-45 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Laè sempre vigile sul mercato, infatti Paratici sarebbe al lavoro per cercare un centrocampista per mister Pirlo. Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane: da Locatelli al ritorno di Pogba, passando Gravenberch e il sogno Aouar. Proprio il centrocampista del Lione sarebbe un obiettivo primario per il futuro della Vecchia Signora e l’interesse per lo stesso va avanti ormai da diverso tempo. Ma la dirigenza bianconera ha puntato gli occhi anche su un altro talento: si tratta di Tielemans. Il centrocampista del Leicester è esploso ine il club juventino starebbe sondando la via per una possibile trattativa. Il classe ’97 sarebbe valutato intorno ai 40-45 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Mercato, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE: ...

