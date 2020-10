Calciomercato, Juventus alla finestra per Alaba: la situazione (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Juventus dopo questo inizio di stagione stentato, sta sicuramente pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera sarebbe già alla ricerca di potenziali opportunità di mercato, in modo tale da non dover chiedere sforzi eccessivi alle casse societarie. Occasioni si potrebbero presentare nel corso del prossimo anno, soprattutto durante la prossima campagna acquisti estiva. Negli ultimi anni, i parametri zero ingaggiati non avrebbero riscontrato la stessa fortuna di altre operazioni più vantaggiose anche dal punto di vista tecnico. Ma i prossimi acquisti a zero potrebbero essere nomi altisonanti. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Condò: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ladopo questo inizio di stagione stentato, sta sicuramente pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera sarebbe giàricerca di potenziali opportunità di mercato, in modo tale da non dover chiedere sforzi eccessivi alle casse societarie. Occasioni si potrebbero presentare nel corso del prossimo anno, soprattutto durante la prossima campagna acquisti estiva. Negli ultimi anni, i parametri zero ingaggiati non avrebbero riscontrato la stessa fortuna di altre operazioni più vantaggiose anche dal punto di vista tecnico. Ma i prossimi acquisti a zero potrebbero essere nomi altisonanti. LEGGI ANCHE: Mercato, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE:, Condò: ...

Arriva domenica sera: il mio avversario ha 3 Giocatori della Juventus, e tra me e me penso ... ed è al minuto 14 che accade il miracolo. Pallone in mano, da calcio d’angolo, Lorenzo Pellegrini calcia ...

Fiorentina in pressing su Sarri: c'è la risoluzione con la Juve

Dopo l’intesa di massima raggiunta due settimane fa, ecco la firma: Maurizio Sarri risolve il contratto con la Juventus e ufficializza così la sua volontà di tornare in ...

