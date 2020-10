Calciomercato Inter, non si molla Gervinho: nuovo assalto al gennaio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Calciomercato Inter: i nerazzurri non avrebbero mollato la pista che porta a Gervinho L’Inter ha operato bene nell’ultima finestra di Calciomercato, ma alla squadra di Conte mancherebbe ancora qualcosa: ovvero un calciatore capace di far partire il contropiede. Per questo motivo, come riporta Tuttosport, la società nerazzurra non avrebbe mollato l’idea Gervinho del Parma. La trattativa potrebbe essere rimessa in piedi a gennaio, con l’Inter che potrebbe offrire uno scambio di prestiti inserendo il cartellino di Pinamonti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020): i nerazzurri non avrebberoto la pista che porta aL’ha operato bene nell’ultima finestra di, ma alla squadra di Conte mancherebbe ancora qualcosa: ovvero un calciatore capace di far partire il contropiede. Per questo motivo, come riporta Tuttosport, la società nerazzurra non avrebbeto l’ideadel Parma. La trattativa potrebbe essere rimessa in piedi a, con l’che potrebbe offrire uno scambio di prestiti inserendo il cartellino di Pinamonti. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Inter, la verità sullo scambio per Vecino e cosa succede con Nainggolan: l'offerta per il belga...: Decisioni da pr… - cmdotcom : #Inter, la verità sullo scambio per #Vecino e cosa succede con #Nainggolan: l'offerta per il belga...… - fcin1908it : TS - Lautaro, corteggiamento Barça vivo. L'Inter si aspetta un nuovo assalto non appena... - - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, Lautaro si è inceppato ma arriva il rinnovo | I dettagli - fcin1908it : Attacco Inter, rosa corta. Per Lautaro altro problema: 'Conte avrebbe voluto evitarglielo' - -