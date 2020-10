Calcio | sospesi fino al 24 novembre i campionati giovanili della FIGC

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo sport giovanile si ferma nella sua totalità,compreso, in Italia. Come annunciato dalla, i match del settore giovanile e scolastico (U.18, U.17, U.16 e U.15)Federriservati alle società di serie A e B, al pari dei confronti U.17, U.16 e U.15 per le società di serie C e degli incontri U.17 e U.15 femminili e U.14 Pro e U.13 Pro sono stati. Una decisione dettata dalle circostanze e dalle crescenti preoccupazioni legate all’aumento dei contagi: “E’ stata una decisione sofferta, maturata a fronte dell’evolversisituazione che presuppone innanzitutto la tutelasalute di tutti i nostri tesserati. Voglio fare una sincero plauso ai dirigenti delle società sportive che hanno ...