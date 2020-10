Calcio: Gazidis; 'FFP importante per superare crisi globale' (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Sebbene il Fair Play Finanziario non sia perfetto, per superare questa crisi penso sia importante. Senza l'impatto sarebbe stato di proporzioni più vaste", lo dice Ivan Gazidis,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Sebbene il Fair Play Finanziario non sia perfetto, perquestapenso sia. Senza l'impatto sarebbe stato di proporzioni più vaste", lo dice Ivan,...

sportli26181512 : Gazidis: 'Impatto del Covid sul calcio sarebbe stato peggiore nel 2019': Le parole dell'amministratore delegato del… - AnsaLombardia : Calcio: Gazidis; 'FFP importante per superare crisi globale'. L'AD del Milan 'Serve collaborazione di tutti' | #ANSA - Lele070814 : RT @FeliceRaimondo: Gazidis ormai 1° fan delle regole di Nyon: 'Per fortuna il calcio ha ripensato qualche anno fa il suo modello, perché s… - FeliceRaimondo : Gazidis ormai 1° fan delle regole di Nyon: 'Per fortuna il calcio ha ripensato qualche anno fa il suo modello, perc… - sportface2016 : #Milan, #Gazidis: #COVID19? Non sappiamo ancora come superare questa crisi. Dobbiamo lavorare assieme' -