Bugatti Bolide, l'hypercar da 500 chilometri all'ora che sfida le monoposto di F1 – FOTO (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una hypercar non omologata per uso stradale e che potrebbe rappresentare il preludio del rientro di Bugatti nel mondo del motorsport. E questo l'identikit della Bolide, nome omen. "Guidarla è come cavalcare una palla di cannone": è con queste parole che Stephan Winkelmann, presidente di Bugatti, presenta l'ultimo…Bolide della marca francese. "Si tratta di un esperimento senza compromessi, una purosangue che, nella sua brutale esclusività, colpisce soprattutto per le alte prestazioni, il peso ridotto e un'esperienza di guida che porta il pilota in una dimensione completamente nuova". I numeri lasciano sbigottiti: il motore W16 8.0 quadriturbo, derivato dalla Chiron, è stato ulteriormente elaborato a livello di turbo ed intercooler ed ...

