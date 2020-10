Brad Pitt è di nuovo single | con Nicole Poturalski è già finita

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Brad Pitt, 56 anni, è di nuovo single. La storia con la ventisettenne modella tedesca Nicole Poturalski è già finita. Lo rivela in esclusiva Page Six, a cui un insider ha spiegato: «Hanno rotto già da due po’. Tra loro non era una storia seria come si credeva».