Brad Pitt è di nuovo single | con Nicole è finita dopo due mesi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) E' stata una relazione lampo quella traPoturalski , splendida modella tedesca che l'attore 56enne frequentava da agosto. Stando a quanto riferisce Page Six i due si sarebbero detti ...

FabrizioCossu : RT @Corriere: Brad Pitt, finita la storia con la modella Poturalski. «Non è mai stata una cosa seria» - Tomtomt61123731 : RT @mimosaosa: A tutti quelli che mi dicono di 'fare la nonna', farmi da parte, che ingolfo il mercato del lavoro (quale mercato? ??) , avre… - janlucas1971 : RT @Corriere: Brad Pitt, finita la storia con la modella Poturalski. «Non è mai stata una cosa seria» - papicanosi : RT @Corriere: Brad Pitt, finita la storia con la modella Poturalski. «Non è mai stata una cosa seria» - Corriere : Brad Pitt, finita la storia con la modella Poturalski. «Non è mai stata una cosa seria» -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

Spettacoli e Cultura - Un particolare molto interessante, trapelato dalle rivelazione dell'insider, è che la relazione tra Brad e Nicole sembrerebbe essere in realtà finita già da tempo, ma tenuta ...L'attore, 56 anni, e la tedesca si frequentavano dallo scorso agosto, quando sono stati immortalati in Francia. Secondo Page Six, la rottura è avvenuta tempo fa e lei è già tornata dal marito, Roland ...