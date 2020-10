Brad Pitt di nuovo single | dopo due mesi finisce la storia con Nicole Poturalski

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 ottobre 2020), tutti gli amori sfoglia la gallery Non c’è pace per la tormentata vita sentimentale di. Che, ancora una volta, vede giungere al capolinea uno dei suoi amori: è finita, infatti, la love story tra il divo di Hollywood e la modella tedesca. A dare la notizia è Page Six, aggiornatissima pagina di gossip del New York Post, secondo la quale tra i due sarebbe finita definitivamente. Leggi anche ...