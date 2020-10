Bonus bolletta Gas, Luce e Acqua: automatico dal 1° gennaio 2021. Cosa cambia e nuove istruzioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Novità in arrivo sul Bonus Gas, Luce e Acqua: dal 1º gennaio 2021 niente più domande per accedere al Bonus sociale per le utenze di casa, riservato ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico. A stabilirlo il D.l. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019. Chi ne ha diritto riceverà tutto in automatico. L’obiettivo è di risparmiare alle famiglie l’inoltro ai comuni delle richieste di accesso all’agevolazione, a mezzo di un riconoscimento automatico in base allo scambio di dati tra i valori ISEE a disposizione dell’INPS e il Sistema Informativo Integrato (SII), contenente le informazioni sulle utenze domestiche attive. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Novità in arrivo sulGas,: dal 1ºniente più domande per accedere alsociale per le utenze di casa, riservato ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico. A stabilirlo il D.l. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019. Chi ne ha diritto riceverà tutto in. L’obiettivo è di risparmiare alle famiglie l’inoltro ai comuni delle richieste di accesso all’agevolazione, a mezzo di un riconoscimentoin base allo scambio di dati tra i valori ISEE a disposizione dell’INPS e il Sistema Informativo Integrato (SII), contenente le informazioni sulle utenze domestiche attive. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e ...

