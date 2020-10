Bologna, quattro mesi di stop per Santander. Il giocatore sarà operato al ginocchio. (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attaccante del Bologna, Federico Santander ha subito un duro colpo nella sfida di Coppa Italia vinta martedì scorso contro la Reggina. Il paraguayano, uscito per infortunio all’intervallo, ha ricevuto oggi il report sulle condizioni del suo ginocchio. Questo il comunicato del club felsineo: “Nella giornata di martedì Federico Santander sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4 mesi“. Foto: Sito uff. Bologna L'articolo Bologna, quattro mesi di stop per ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attaccante del, Federicoha subito un duro colpo nella sfida di Coppa Italia vinta martedì scorso contro la Reggina. Il paraguayano, uscito per infortunio all’intervallo, ha ricevuto oggi il report sulle condizioni del suo. Questo il comunicato del club felsineo: “Nella giornata di martedì Federicosarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna deldestro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4“. Foto: Sito uff.L'articolodiper ...

