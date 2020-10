Bologna, nuovi guai per Santander: operazione e 4 mesi di stop. I dettagli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brutte notizie per il Bologna.Dopo il brutto colpo subito nella sfida di Coppa Italia contro la Reggina, che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal campo durante l'intervallo, nuovi aggiornamenti arrivano dall'infermeria rossoblù sulle condizioni di Federico Santander. Come riporta il sito ufficiale del club, il giocatore, sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro nella giornata di mercoledì. I tempi di recupero sono di circa 4 mesi. Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brutte notizie per il.Dopo il brutto colpo subito nella sfida di Coppa Italia contro la Reggina, che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal campo durante l'intervallo,aggiornamenti arrivano dall'infermeria rossoblù sulle condizioni di Federico. Come riporta il sito ufficiale del club, il giocatore, sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro nella giornata di mercoledì. I tempi di recupero sono di circa 4

