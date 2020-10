Bologna, festa in un appartamento con 23 studenti spagnoli: arriva la Polizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una festa in un appartamento, nonostante il coprifuoco. Succede a Bologna dove 23 studenti, tutti spagnoli tra i 23 e i 24 anni, si sono dati appuntamento in una casa di via Mazzini. I residenti si sono insospettiti e hanno subito avvertito la Polizia. Così nella notte del 28 ottobre, all’una e mezzo, gli agenti hanno interrotto il party casalingo. Uno degli inquilini dell’appartamento , fermato, ha fornito false generalità e per questo è stato denunciato. Poi, una volta entrata in casa, la Polizia ha trovato altri 22 ragazzi e li ha sanzionati per disturbo della quiete pubblica, in particolare delle occupazioni e del riposo delle persone. Multarli per aver violato le norme anti-contagio non sarebbe stato possibile, dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unain un, nonostante il coprifuoco. Succede adove 23, tuttitra i 23 e i 24 anni, si sono dati appuntamento in una casa di via Mazzini. I residenti si sono insospettiti e hanno subito avvertito la. Così nella notte del 28 ottobre, all’una e mezzo, gli agenti hanno interrotto il party casalingo. Uno degli inquilini dell’, fermato, ha fornito false generalità e per questo è stato denunciato. Poi, una volta entrata in casa, laha trovato altri 22 ragazzi e li ha sanzionati per disturbo della quiete pubblica, in particolare delle occupazioni e del riposo delle persone. Multarli per aver violato le norme anti-contagio non sarebbe stato possibile, dal ...

