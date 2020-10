Bollo auto 2020 | domiciliazione bancaria Regione Campania | lo sconto

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ne avevamo parlato qualche tempo fa, ma adesso è realtà: insi avrà diritto a unosulse l’mobilista contribuente opterà per la. Si tratta di un’agevolazione fiscale importante, che segue l’esempio della Lombardia (di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo). Rispetto alladel nord, però, dove loè del 15%, inla riduzione sarà del 10%. Unoche farà comunque felici glimobilisti tenuti a pagare una delle imposte più odiate.: ...

infoiteconomia : Bollo auto 2020, il termine per chiedere l'esenzione scade il 5 novembre - infoiteconomia : Bollo auto: Arriva il momento che tutti temevano! - zihuatanejo1977 : @AlessandraB18 mi sa che hanno cambiato le norme, solo alcune regioni prevedono il rimborso e solo a seguito della… - Alb_Franc_Weiss : Pare che #Conte abbia smentito l’arrivo di una prossima #patrimoniale Rammento che sui patrimoni abbiamo già: - im… - infoiteconomia : Equitalia taglia debiti: cartelle annullate, comprese multe e bollo auto -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto

I cittadini che avessero già pagato il bollo auto per l’anno 2020 possono comunque presentare l’istanza di esenzione e chiedere il rimborso: vanno indicati gli estremi del pagamento e come si vuole ...Passaggio di proprietà e bollo esclusi. Airbag guida, Airbag laterali, Airbag lato conducente, Airbag lato passeggero, Airbag passeggero, Airbag per la testa, Airbag per le ginocchia, Appoggiatesta ...