Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 29 ottobre (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione sul Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 24.991 casi e 205 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei contagi nelle regioni: aumento record dei nuovi casi Covid individuati in Umbria nell’ultimo giorno, 694, 8.967 dall’inizio della pandemia. Dato mai toccato nelle due fasi dell’emergenza e fornito dal commissario Antonio Onnis nella conferenza stampa settimanale per illustrare la situazione. Segnalati altri cinque morti, 119, e 117 guariti, 3.272, con gli attualmente positivi passati da 5.004 a 5.576. Riguardo ai ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione sulincon ildidel MinisteroSalute e idopo i 24.991 casi e 205 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei contagi nelle regioni: aumento record dei nuovi casi Covid individuati in Umbria nell’ultimo giorno, 694, 8.967 dall’iniziopandemia. Dato mai toccato nelle due fasi dell’emergenza e fornito dal commissario Antonio Onnis nella conferenza stampa settimanale per illustrare la situazione. Segnalati altri cinque morti, 119, e 117 guariti, 3.272, con gli attualmente positivi passati da 5.004 a 5.576. Riguardo ai ...

