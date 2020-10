Bollettino Coronavirus del 29 Ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) In data 29 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +4,54% (ieri +4,42%) con 616.595 contagiati totali, 279.282 dimissioni/guarigioni (+3.878) e 38.122 deceduti (+217); 299.191 infezioni in corso (+22.734). Elaborati 201.452 tamponi (ieri 198.952); 26.831 positivi; rapporto positivi/tamponi 13,31% (ieri 12,56%). Ricoverati con sintomi +983 (15.964); terapie intensive +115 (1.551). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 7.339; Campania 3.103; Piemonte 2.585; Veneto 2.109; Lazio 1.995; Toscana 1.966; Emilia Romagna 1.545; Liguria 1.018; Sicilia 789; Puglia 716; Umbria 694; Marche 686. In Lombardia curva +4,30% (ieri +4,63%) con 42.684 tamponi (ieri 41.260) e 7.339 positivi; rapporto positivi/tamponi 17,1% (ieri 18,3%); 177.865 contagiati totali; ricoverati +283(3.335); terapie intensive +53(345); 57 decessi (17.414). Torna attuale il tema della separazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) In data 29l’incremento nazionale dei casi è +4,54% (ieri +4,42%) con 616.595 contagiati totali, 279.282 dimissioni/guarigioni (+3.878) e 38.122 deceduti (+217); 299.191 infezioni in corso (+22.734). Elaborati 201.452 tamponi (ieri 198.952); 26.831 positivi; rapporto positivi/tamponi 13,31% (ieri 12,56%). Ricoverati con sintomi +983 (15.964); terapie intensive +115 (1.551). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 7.339; Campania 3.103; Piemonte 2.585; Veneto 2.109; Lazio 1.995; Toscana 1.966; Emilia Romagna 1.545; Liguria 1.018; Sicilia 789; Puglia 716; Umbria 694; Marche 686. In Lombardia curva +4,30% (ieri +4,63%) con 42.684 tamponi (ieri 41.260) e 7.339 positivi; rapporto positivi/tamponi 17,1% (ieri 18,3%); 177.865 contagiati totali; ricoverati +283(3.335); terapie intensive +53(345); 57 decessi (17.414). Torna attuale il tema della separazione ...

